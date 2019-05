De Laurentiis: "Serie A obsoleta. Per divertirmi guardo City-Tottenham"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fosse contrario al campionato di Serie A a 20 squadre non è certo un segreto. Ma il numero 1 azzurro, nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, ha così ribadito il concetto sottolineando come le gare siano troppe e le avversarie siano spesso semplici sparring partner: "E' tutto molto obsoleto. Spesso ci si confronta con degli sparring partner. Si dà importanza alla tattica e noi per divertirci dobbiamo guardare Manchester City-Tottenham e Liverpool-Barcellona".