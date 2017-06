De Laurentiis-shock: "Serie A a 16 squadre, o scegliamo noi chi far giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis scatenato ai microfoni di BeInSport . Il presidente del Napoli lancia la sua proposta di un campionato di Serie A a 16 o 18 squadre, aggiungendo anche una dichiarazione che farà molto discutere: "Sono dell’idea che bisognerebbe fare un campionato a 16 squadre con una sola retrocessione. Nel 1986 in Italia giocavano sedici squadre: se poi Mediaset e Sky dicono che gli diamo partite che nessuno vuol vedere, io pure mi chiedo il perché. Ma facciamo solo una retrocessione e sedici squadre. Ci sono più entrate per tutti, più disponibilità per tutti e meno necessità di fare imbrogli, più competitività in Europa. Vanno bene anche diciotto squadre, ma le dobbiamo scegliere noi sette quali sono".