© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine della presentazione del nuovo accordo per il ritiro estivo a Dimaro in Trentino: "Sono felice del rinnovo, molti vogliono gli Usa e l'oriente, noi pensiamo a preparare bene la squadra ed i soldi si raccolgono in altri modi, non con quel clima e quegli spostamenti. Noi penseremo al prossimo campionato, ulteriormente vivace con l'Inter che ci proverà, la Juve che forse sarà più quieta, anche se non è ancora detta l'ultima parola e vediamo i prossimi 2-3 mesi. Mi dispiace che i tifosi pensino solo allo Scudetto, non ad essere forti e rappresentare la città. Con la Sampdoria dovevano stare tutti allo stadio, i prezzi erano bassissimi, doveva essere pieno anche per la rivincita dopo l'andata. Così si è tifosi del Napoli? Boh, sono meravigliato, anche se accade pure altrove. Milan e Inter non brillano ma hanno lo stadio pieno per partite meno importanti ed incassano 5 milioni di euro e noi con tre gare non ci arriviamo. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, io sono 3 anni che chiudo in rosso e la Filmauro invece chiude in utile. Così zittiamo anche le fregnacce di chi dice che guadagno col calcio e non più con la Filmauro che torna con 3 film americani".