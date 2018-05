De Laurentiis, sospetti sulla regolarità della A: "Basta nasconderci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duro attacco di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, alla classe arbitrale e alla regolarità del campionato. Il numero uno del club partenopeo, presente nella conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo, s'è così espresso sul duello Scudetto perso a favore della Juventus: "Vediamo se vinciamo le prossime due domeniche, a quel punto possiamo fare i calcoli sui possibili otto punti in più. A quel punto potremo dire "strunz" a chi ha creato questo casino, di modo che l'anno prossimo questo "strunz" non lo crei. A un certo punto, se manteniamo la distanza di sei punti dalla Juventus, se ci sono stati rubati otto punti io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli. Qualcuno ci ha levato lo Scudetto, a quel punto. Il mancato utilizzo del Var, il comportamento discutibile della classe arbitrale. Oppure vogliamo sempre dire le cose come non stanno per paura? C'è questa collettività silente che permette che ci siano mafia, camorra, ndrangheta, sacra corona unita. È il paese più inquinato al mondo. Colpa nostra, però".

(Clicca qui per la conferenza stampa integrale) .