De Laurentiis, stecca a Sarri: "Adesso gestione rosa come deve essere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso delle dichiarazioni rilasciate in vista della gara di domani contro la Juventus all'Ansa, Aurelio De Laurentiis ha anche lanciato una stecca e un messaggio non certo criptato a Maurizio Sarri. "C'è una gestione diversa della rosa?", viene chiesto a De Laurentiis, che replica: "Diciamo che c'e una gestione della rosa come deve essere".