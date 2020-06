De Laurentiis su Gattuso: "Se va bene in Coppa e in Champions rinnoviamo per 3-4 anni"

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha parlato anche di Rino Gattuso e del suo futuro: "Dopo il disguido del ritiro, lo chiamai e gli dissi di non prendere decisioni, di stare fermo e aspettare. Dopo la vittoria in Champions cenai con Ancelotti per dirgli che volevo cambiare. Io e Rino siamo molto simili, siamo due guerrieri, due che non le mandano a dire". Poi sulla conferma: "Avevamo un contratto che prevedeva la possibilità di una via di fuga per entrambi ma non ne abbiamo avuto bisogno. Se facciamo bene in Coppa e in Champions, lo aspetto a Capri per parlare del rinnovo per 3-4 stagioni".