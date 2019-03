© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato anche di calciomercato, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nell'intervista a Il Corriere dello Sport. "Lozano del PSV e Fornals del Villarreal? Mi piacciono ma questo non basta, ogni anno entrano nuovi attori: adesso le figure dei procuratori rendono complicate anche situazioni semplici. A Napoli sono arrivati giocatori di assoluto livello e Ancelotti, tecnico esperto, non mi ha spinto per ora verso calciatori di una certa età super affermati".