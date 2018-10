De Laurentiis sul PSG: "Come comprare 100kg di pasta per una cena in 6"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una forza, soprattutto economica, a tratti sporporzionata. E' questa la sintesi del pensiero di Aurelio De Laurentiis sulla forza del PSG in relazione alla competitività della Ligue 1. Queste le sue parole a Le Parisien: "In Italia ci sono almeno 4 squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti. Servirebbe un'indagine, ma non è compito mio. Mi piace Ceferin, ma deve avere più diplomazia. E' un avvocato ed è intelligente. Se dopo 10 giornate di campionato una squadra ha 30 punti e la seconda 22, come in Ligue 1, c'è qualcosa che non va. Il PSG vuol vincere la Champions forzando la mano, ma per cosa? Se inviti sei persone a cena a casa, compri 100kg di spaghetti e cinquanta scatole di pomodori?".