De Laurentiis sulla fascia a Insigne: "Un vero capitano deve farsi seguire"

Durante l'intervista concessa al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della fascia da capitano finita sul braccio di Lorenzo Insigne dopo l'addio di febbraio di Marek Hamsik. L'essere napoletano, per il numero uno del club azzurro, è caratteristica importante ma non sufficiente. Perché per De Laurentiis "sono cose che bisogna desiderare, volere e attuarle facendo presa sullo spogliatoio. Un vero capitano non è solo quello che porta il gagliardetto o la fascia, ma è anche quello che sa parlare alla squadra e sa come convincerla di poter raggiungere determinati traguardi".