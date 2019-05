De Laurentiis: "Via la Champions per creare European Cup di 80 squadre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà a Madrid per la riunione convocata dalla European Leagues. E tramite un'intervista concessa al Corriere della Sera anticipa alcuni temi di discussione, iniziando dalla priorità di combattere la pirateria. Quindi il solito pensiero sul campionato italiano, definito 'obsoleto e noioso' soprattutto nel confronto con gare come Manchester City-Tottenham o Barcellona-Liverpool, prima di passare alla propria personale idea per migliorare la situazione: "La Champions e l'Europa League vanno abolite, avvicendandole con un unico torneo, articolato in 80 squadre, cui accedano le prime sette dei campionati italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e le prime 4 dei campionati portoghese, olandese, belga, svedese e tutti gli altri. Squadre divise in 4 gironi da 20: 19 partite/giornate per ciascun girone. Gare secche con location estratte a sorte. Lo chiamerei European Cup, le partite si giocherebbero il martedì, mercoledì e giovedì, rispettando così la collocazione dei campionati nazionali durante il fine settimana".

La chiacchierata prosegue con un giudizio sull'idea di Superlega sponsorizzata dal presidente Andrea Agnelli, definito 'un uomo intelligente'. Ma la sua Superlega non convince il numero 1 azzurro: "Non voglio credere che abbia in mente un torneo di questo tipo che sarebbe riduttivo per il resto del calcio europeo".

Chiusura con un pensiero sul suo Napoli ("Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti") e sulla Juventus che a detta del presidente partenopeo con l'arrivo di Ronaldo ha alzato l'asticella in fatto di punti.