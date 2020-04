De Laurentiis vince contro l'ex agente di Koulibaly: niente risarcimento da 400mila euro

Aurelio De Laurentiis ha vinto un'altra battaglia legale nei confronti di un ex agente di un suo calciatore, ovvero di Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly. Il francese chiedeva 400mila euro per il rinnovo di contratto del 2016 dopo l'esclusione dalla trattativa per il rinnovo che il senegalese firmò a settembre del 2018, assistito da Fali Ramadani. Per il Napoli, il nuovo accordo andava a sostituire il primo e il TAS di Losanna gli ha dato ragione, costringendo il procuratore a pagare sia le spese legali del procedimento sia quelle del Napoli stesso (5mila euro). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.