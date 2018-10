De Laurentiis: "Volevo Areola. Ma Raiola aveva altre idee per lui"

© foto di J.M.Colomo

In estate si è parlato a lungo di Alphonse Areola come possibile nuovo numero 1 del Napoli. Di questa ipotesi ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis a Le Parisien: "Si, volevo prenderlo. Ho parlato col suo agente, Mino Raiola, ma aveva altre idee per lui. Ora sono felice dei nostri 3 portieri. Non ho mai avuto tre portieri come Meret, Ospina e Karnezis. Hanno talento e personalità".