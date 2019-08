De Leo: "Concentrarci sul campo miglior modo per rispettare Mihajlovic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emilio De Leo, sostituto provvisorio di Mihajlovic alla guida del Bologna, ha parlato così del ritorno di Sinisa in panchina a Verona nella conferenza stampa odierna: "Io penso che ognuno dentro di sé abbia delle sensazioni e delle emozioni forti. La risposta per gestirle deriva dalla concentrazione sui propri obiettivi, ora dopo ora e giorno dopo giorno. Anche a Verona, all’intervallo, ci siamo chiesti come migliorare in quella specificità, senza farci prendere da emozioni più grandi. Focalizzarci sul lavoro è il miglior modo per rispettare il mister", le sue dichiarazioni alla vigilia della gara con la SPAL.