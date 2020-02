vedi letture

De Leo su Destro: "Lo ringrazio per tutto quello che ha dato al Bologna"

Consueta conferenza stampa della vigilia in casa del Bologna con protagonista Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei felsinei. Il tecnico, fra i temi toccati, ha parlato anche della prima da avversario di Mattia Destro: "Spero che riprenda a segnare dalla prossima gara, non da questa. A nome dello staff tecnico lo ringrazio, non solo per quello che ci ha dato sotto il punto di vista tecnico, ma anche per essersi messo sempre a disposizione. Sappiamo che è un grande giocatore e spero che possa tornare a essere decisivo dalla prossima settimana".