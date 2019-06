De Ligt a tutta Juve, ma il Paris Saint-Germain tenta l'ultimo rilancio

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus è pronta a rendere Matthijs de Ligt il difensore più pagato della sua storia. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, sarà così una settimana decisiva per il trasferimento del giovane e talentoso difensore olandese, sempre più vicino ai bianconeri e alla Serie A.

Le cifre - Con l'entourage del giocatore dell'Ajax i contatti sono costanti, si tratta a oltranza per trovare la giusta quadra. A De Ligt andrebbero 12 milioni a stagione per cinque anni (7,5 milioni fissi più bonus legati ai risultati), con una possibile clausola risolutiva da 150 milioni. Per il cartellino servirebbero invece 75-80 milioni, ma la Juve prepara una convincente proposta da 67 più bonus.

Ultima insidia - De Ligt a tutta Juve, dunque, ma l'operazione va chiusa in tempi brevi, brevissimi. Perché il Paris Saint-Germain, dopo essere stato a un passo dallo sbaragliare la concorrenza mondiale nelle scorse settimane, è determinato a fare un ultimo rilancio col suo nuovo ds Leonardo. Un tentativo multimilionario che potrebbe far ricredere Ajax e calciatore, che la 'Vecchia Signora' deve evitare a tutti i costi.