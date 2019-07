De Ligt alla Juventus, gli esordi in Eredivisie al "sì" all'invito di CR7

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus ha praticamente definito l'ingaggio di Matthijs de Ligt, con l'Ajax che ha accettato l'ultima offerta dei bianconeri. Maurizio Sarri attende il suo nuovo difensore, baluardo nell'ultima annata con i lancieri in Olanda e in Champions League. Leader in campo e fuori degli ajacidi, De Ligt ha tra l'altro firmato il gol che ha spinto la Vecchia Signora fuori dall'ultima edizione della massima competizione europea. Un bigliettino da visita che ha convinto poi Fabio Paratici e Andrea Agnelli a piazzare il colpaccio durante questa estate, le prossime ore saranno determinanti per le visite mediche e la firma sul contratto con i piemontesi. Il tutto dopo l'invito di Cristiano Ronaldo al termine della sfida di Nations League tra Olanda e Portogallo, disputata poco più di un mese fa. Il lusitano ha invitato il nazionale orange a seguirlo alla Juventus: il "sì" è dietro l'angolo.

La scheda di De Ligt

Nato il: 12/ago/1999

Luogo di nascita: Leiderdorp

Nazionalità: olandese

Altezza: 1,89 m

Presenze/reti in Nazionale: 15/1

Sponsor tecnico: Adidas