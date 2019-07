© foto di Imago/Image Sport

Settanta milioni di euro di parte fissa. E' questa l'ultima offerta della Juventus che ha messo d'accordo il club campione d'Italia e l'Ajax per il trasferimento a Torino del difensore classe '99 Matthijs de Ligt.

I due club con la mediazione di Mino Raiola - scrive il 'De Telegraaf' - hanno praticamente definito l'accordo: De Ligt non partirà coi lancieri per l'Austria nella giornata di domani e sarà presto a Torino per dare il via alla sua nuova avventura.