De Ligt ancora al top, la Juve torna in HD: i voti di TMW

Szczesny 6,5 - Decisivo nel primo tempo con una parata difficilissima su colpo di testa di Pasalic. Sempre preciso in uscita e pronto tra i pali. Una sicurezza.

Cuadrado 6 - Soffre Gosens per gran parte del primo tempo. Il gol arriva dalla sua parte e anche Gomez lo ha messo spesso in difficoltà con la sua velocità. Non certo il suo miglior pomeriggio da quando veste la maglia bianconera anche se alla fine è decisivo: suo l'assist per il vantaggio bianconero di Higuain.

Bonucci 6,5 - Sempre attento in fase difensiva, guida la difesa come sempre. Se De Ligt è cresciuto tanto i meriti sono anche i suoi. I brutti periodi della passata stagione sono alle spalle.

De Ligt 7 - Ottima prova, forse la migliore da quando gioca in Serie A, dell'olandese che ha anche stretto i denti dopo una brutta caduta sulla spalla destra. Decisivo in un paio di occasioni nel chiudere gli atalantini a pochi passi da Szczesny. Insuperabile oggi al Gewiss Stadium.

De Sciglio 6 - Non sfigura contro Hateboer: sempre attento in copertura. Nel finale prova anche a farsi vedere in attacco. Sta crescendo.

Khedira 5,5 - Ingenuo in occasione del calcio di rigore concesso da Rocchi nel primo tempo per un suo fallo di mano. Non è lo stesso giocatore degli anni scorsi. (Dal 70' Emre Can 6 - Dà sostanza al centrocampo nel finale).

Pjanic 5,5 - Non è al top della forma e si vede. Fatica a far girare la squadra e tutto il gioco della Juve ne risente. Fortuna per Sarri che i suoi sanno sempre come vincere, anche senza il miglior Pjanic.

Bentancur 5,5 - Non è mai riuscito a farsi vedere in proiezione offensiva e per il resto ha sofferto contro l'organizzato centrocampo dell'Atalanta. Fuori dopo un'ora scarsa di gioco. (Dal 58' Douglas Costa 6 - Le sue accelerazioni sono sempre pericolose. Non entra nelle azioni dei gol ma dà comunque la scossa).

Bernardeschi 6 - La sua partita dura soltanto 26 minuti. Esce per un problema al costato che gli impediva di respirare al meglio. (Dal 26' Ramsey 6 - Prova senza infamia e senza lode per il gallese che entra a freddo ma che non riesce a incidere come vorrebbe).

Dybala 7 - Il migliore nell'attacco della Juventus. Al 65' splendida azione personale che per poco non porta al pareggio bianconero, visto che viene chiuso prima del tiro. Serve a Cuadrado la palla che poi si trasforma in assist per il 2-1. Il gol che chiude la gara è fantastico.

Higuain 7 - Ammonito dopo 7', è sempre nel vivo dell'attacco in avvio di gara, poi sparisce un po' ma si va rivedere eccome nel secondo tempo. Doppietta pesantissima per il Pipita che regala tre punti molto importanti alla Juventus. Sia lui che Dybala non hanno fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo.