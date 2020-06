De Ligt blindato, Chiellini rinnova: la Juve non cambia i centrali. Ma rivoluziona i terzini

Se a centrocampo la Juventus prepara una profonda rivoluzione e davanti aspetta l'addio di Gonzalo Higuain ed eventuali offerte pesanti per Douglas Costa per dar fiato alle polveri, è dietro che la situazione bianconera potrebbe assestarsi. E cambiare soprattutto sugli esterni ma non al centro. Giorgio Chiellini sta per rinnovare ufficialmente, Leonardo Bonucci resterà al suo fianco e lo stesso vale per Matthijs de Ligt: l'olandese ha ricevuto qualche sondaggio da Manchester City e Barcellona perché ai club era arrivata la voce di un possibile addio in estate. Niente di vero: è e sarà il perno della Juventus del futuro, così come Merih Demiral, sul quale non mancano certo le attenzioni in Italia e all'stero. Diverso il discorso per Daniele Rugani che potrebbe essere inserito in uno scambio tecnico come con la Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa o all'estero per uno dei vari obiettivi bianconeri come Jorginho del Chelsea. Via anche Cristian Romero, anche lui sul piatto viola ma anche su quello della Roma, come Rugani, per arrivare a Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Mini rivoluzione terzini Cambia il discorso sui terzini dove ad oggi di restare è certo solo Danilo. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte ed eventualmente a scambiare Alex Sandro: il problema è che il PSG è su Alex Telles, mentre potrebbe eventualmente aprirsi la finestra sul Chelsea. Su Mattia De Sciglio restano gli stessi francesi e anche il Barcellona, comunque il segnale partito da Torino è che lascerà i bianconeri. Di ritorno, forse per restare, Luca Pellegrini dal Cagliari, proprio per prendere il posto da alternativa sulla sinistra. E dentro? Emerson Palmieri e Marcos Alonso nomi importanti, sempre dal Chelsea, su tutti.