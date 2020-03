De Ligt-Bonucci, l'affinità migliora. Ieri perfetti nel neutralizzare l'attacco dell'Inter

vedi letture

La vera forza della Juventus, nel suo ciclo di successi che dura ormai da otto anni, è stata soprattutto la solidità del reparto difensivo. In Italia, un vecchio adagio recita che chi subisce meno gol ha più possibilità di raggiungere gli obiettivi; per Antonio Conte e Massimiliano Allegri è stato così, grazie soprattutto alla BBC, che è stata insuperabile per gli attaccanti di mezza Europa per oltre un lustro. I bianconeri, stagione dopo stagione, hanno poi individuato sempre i comprimari giusti: da Martin Caceres a Daniele Rugani, fino a Merih Demiral e Medhi Benatia, tutti si sono resi utili alla causa e hanno sfoderato prestazioni convincenti.

L'erede designato e un'intesa sempre migliore - L'età, però, ha privato la Juventus del campione del Mondo nel 2006, e adesso sta giocando brutti scherzi anche a Giorgio Chiellini. Il capitano, classe 1984, può ancora dare molto alla Vecchia Signora, ma ovviamente il suo rendimento non potrà essere più quello di un tempo. Il pisano aveva bisogno di un valido sostituto e in quest'ottica si è inserito il più oneroso acquisto estivo. Matthijs de Ligt, straordinario protagonista della favola Ajax che aveva annientato anche la Juventus dodici mesi fa, è arrivato a Torino con un preciso compito: diventare il perno della retroguardia del presente e del futuro. Dopo le comprensibili difficoltà, dovute perlopiù al complicato adattamento a un calcio molto diverso rispetto a quello olandese, il 20enne di Leiderdorp sembra aver preso le misure al campionato italiano e agli attaccanti. In un primo momento, le sue caratteristiche troppo simili a quelle di Leonardo Bonucci avevano addirittura fatto pensare a un investimento sbagliato; una sensazione confermata dai troppi gol subiti dalla Juventus, mai così tanti dal 2010-11. Negli ultimi mesi, invece, le prestazioni di De Ligt sono state ampiamente sopra la media e il feeling con il numero 19 continua a crescere. Ieri sera, la coppia centrale bianconera ha annullato Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, una delle migliori coppie offensive in Europa. Se la stagione dovesse proseguire regolarmente, Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi a sciogliere un dolcissimo dubbio: chi resterà fuori per le ultime, decisive sfide?