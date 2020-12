De Ligt cambia la Juve: il rendimento della difesa con e senza l'olandese

E pensare che un anno fa, di questi tempi, Matthijs de Ligt sembrava un affare sbagliato. Sembra incredibile, visto l’olandese di oggi. E la differenza che fa nel rendimento, difensivo e non solo, della Juventus.

Con De Ligt - Rientrato il 21 ottobre contro il Cagliari, l’ex Ajax ha disputato sei gare in questa stagione. Sono arrivate cinque vittorie e un pareggio: media punti di 2,66 a partita. In questa stagione, tra chi ha giocato almeno 5 gare, soltanto Alex Sandro, col suo perfetto score di 3 punti a gara, fa meglio tra gli uomini del Maestro. E pochi gol presi: appena tre, uno ogni 180 minuti. Per capirsi, in proiezione vorrebbe dire chiudere un campionato da 38 giornate con 19 reti subite. Per fare un confronto: l’anno scorso la Juve ha chiuso con 40, due anni fa con 30, tre anni fa con 24.

Senza De Ligt - La tenuta difensiva della Vecchia Signora cambia radicalmente. I bianconeri, escludendo per ovvie ragioni il 3-0 a tavolino al Napoli, hanno disputato nove partite senza l’ex Ajax. Cinque vittorie, quattro pareggi, una sconfitta: 2,11 punti in media a gara. E i gol subiti sono stati otto: quasi uno a partita. Numeri non terrificanti, è chiaro, e del resto nessuno sostiene che senza De Ligt la Juve farebbe acqua da tutte le parti. Ma con lui lì dietro è tutto un po’ più semplice.