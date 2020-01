© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matthijs de Ligt parla anche di Cristiano Ronaldo nel corso della sua intervista di oggi, con grandi elogi per il portoghese: "Lo conosciamo bene, è un giocatore incredibile. Ricordo che fino a un paio di mesi fa era stato fortemente criticato, ma lui è stato capace di zittire tutti. Riprendersi da un momento non così buono e dimostrare ora di essere assolutamente sul pezzo è qualcosa di portentoso. Sono molto felice per Cristiano", ha detto oggi il centrale a Tuttosport.