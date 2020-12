De Ligt, da probabile blaugrana a possibile avversario. Anche se stasera può riposare

Probabilmente questa partita l'avrebbe comunque giocata, Matthijs De Ligt. Perché due estati fa, quando il Barcellona sembrava a un passo dal portarlo in Catalogna, in blaugrana era già arrivato Frenkie De Jong, dopo una stagione incredibile con l'Ajax. Invece, anche per una questione di opportunità - difficile poi spostare De Ligt una volta approdato al Barça, forse più facile con la Juventus - Mino Raiola ha deciso di sposare il progetto bianconero, anche in virtù di un assegno abbastanza corposo per il suo assistito: 12 milioni di euro all'anno, bonus tutti inclusi.

INIZIO LENTO, PROSIEGUO NO - De Ligt ha avuto qualche problema con l'approccio al campionato italiano, in particolare la sfera aveva una particolare predilezione per le mani del bianconero, quasi avesse un magnete. Negli ultimi mesi la crescita è stata esponenziale, fino a diventare chiaramente uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo. Difficile spostarlo dai titolari, anche quando Bonucci e Chiellini sono disponibili. L'età è chiaramente dalla sua parte per riuscire a essere il top al mondo.

STASERA A RIPOSO? La possibilità è che l'olandese però rimanga fuori per poi continuare il tour de force dal weekend, quando la Juve dovrà vedersela con il Genoa (quasi bestia nera), mentre con il Barça la situazione appare già abbastanza delineata. De Ligt da marzo dovrà dimostrare di essere cresciuto ulteriormente.