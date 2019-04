De Ligt, De Jong, Van de Beek. L'Ajax fabbrica di campioni per gli altri

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il meno chiacchierato della compagnia ajacide, Maradonny Van de Beek, secondo gli addetti ai lavori, può diventare novello Kevin de Bruyne. Tatticamente perfetto, inserimenti e rifiniture, magie e conclusioni a effetto. E' un 6 che gioca da 8, che ragiona da 10, che conclude da 11. Van de Beek è meravigliosamente decisivo e figuriamoci Matthijs de Ligt, classe 1999 e capitano dell'Ajax. Che è una squadra di tradizione che sa onorare a suon di difese, anticipi e stasera pure di reti pesanti come macigni. Ha la fascia fosforescente ma brilla già di luce propria. Frenkie de Jong stasera è stato quello più in ombra ma con l'attenuante della condizione fisica, con l'intelligenza a compensare però il deficit atletico: ha tenuto meno il pallone, ha diretto il gioco di prima, ha coperto gli spazi, ha dettato i tempi. Si è occupato di entrambe le fasi, De Jong. Che è promesso sposo del Barcellona, presto lo raggiungerà magari pure De Ligt e anche questo Van de Beek pare pronto per il grande salto. E' una dinastia di campioni, che all'Ajax è solo di passaggio ma che per questo è già motivo d'orgoglio per la proprietà. E' una filosofia diversa, un modo di guardare al presente puntando poi al futuro. Anno nuovo, ciclo nuovo. E' una dinastia Orange, Nazionale. Che sarà padrona del futuro coi Tulipani. L'Ajax produce campioni per l'Ajax prima e per gli altri poi. Ma è ripartito. E brilla, bello, lucente. Meraviglioso. In semifinale Champions.