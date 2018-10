De Ligt e De Jong: gli occhi della Juve sulla gioielleria dell'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi della Juventus sull'Ajax di Amsterdam, spiega oggi Tuttosport. Non tramonta, semmai si intensifica, l'interesse per Matthijs de Ligt, diciannovenne già capitano del club ajacide. Il centrale difensivo mancino è considerato uno dei migliori prospetti a livello mondiale nel ruolo per il futuro e l'Ajax lo valuta già fior di milioni. Non solo lui: in casa dei lancieri piace anche il centrocampista polivalente, ventuno anni, Frenkie de Jong.