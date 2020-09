De Ligt e Suarez, il raccattapalle e il bomber: saranno compagni alla Juve? La foto diventa virale

vedi letture

Un giovane raccattapalle e il bomber dell'Ajax. Due che potrebbero giocare insieme, alla Juventus, tra qualche tempo. Mentre i bianconeri trattano Luis Suarez, diventa virale sui social network una foto che ritrae l'uruguaiano, ai tempi della sua permanenza ad Amsterdam, in compagnia di un piccolo tifoso. Si tratta di Matthijs De Ligt, biondo difensore olandese, oggi in forza alla Vecchia Signora. Dodici anni di differenza tra i due, e chissà che a breve il giovane raccattapalle non affronti in allenamento l'esperto campione.