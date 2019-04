De Ligt: "Futuro? Non so cosa accadrà, ma sono concentrato sull'Ajax"

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax, dopo la vittoria contro il Tottenham è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto contenti, giocare contro il Tottenham è molto difficile, sono un'ottima squadra, giocano in modo intenso. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nella ripresa hanno cambiato e sono cresciuti. Finale? Mancano ancora 90 minuti, tutto può succedere".

Cosa vedi nel tuo futuro? "Non lo so, non penso al mio futuro in questo momento. Gioco le mie partite, poi vedrò cosa accadrà. Sono concentrato sull'Ajax".

Qual è il segreto di questa squadra? "Ci conosciamo molto bene, siamo cresciuti con il DNA Ajax. Pensiamo sempre al possesso palla. Siamo amici, siamo sempre insieme, non abbiamo star. Siamo una squadra e questa è la nostra più grande forza".