Matthijs de Ligt, giovane e talentoso difensore dell'Ajax, ha parlato così a Sky Sport a margine della premiazione dell'"European Golden Boy" a Torino: "È un grande onore vincere questo premio da difensore, di solito lo vincono i centrocampisti o gli attaccanti. Sono molto felice".

Sul sorteggio di Champions Ajax-Real Madrid: "Chiaramente sarà una partita difficile, ma noi siamo fiduciosi e sappiamo che possiamo battere il Real Madrid".

Sul suo possibile futuro alla Juventus: "In questo momento non sto pensando all'addio, siamo in Champions e lottiamo per il titolo in Olanda. L'Italia comunque è un Paese bellissimo e il campionato italiano è davvero affascinante".

Su chi sceglierebbe come compagno di squadra tra Cristiano Ronaldo e Messi: "Dico Hakim Ziyech dell'Ajax (sorride, ndr)".