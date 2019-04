© foto di Imago/Image Sport

Anche a poche ore dalla gara di stasera contro la Juve, l'Ajax non si fa problemi a lanciare messaggi sibillini (e anche provocatori) via social, in chiave mercato. Dopo il tweet di ieri con protagonista Dusan Tadic , infatti, il club di Amsterdam ha scelto stavolta Matthijs De Ligt. Ritratto in una gif nell'atto di guardare gli spalti dell'Allianz Stadium, con una domanda come didascalia: "Ti piace la vista, Matthijs?". Non è un mistero che il capitano classe '99 dell'Ajax sia da tempo un obiettivo mercato della Juventus, oggi avversaria di Champions.