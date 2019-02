De Ligt-Juve, Van der Sar: "In Italia ci sono solo i bianconeri"

© foto di Federico De Luca

Edwin Van Der Sar, attuale direttore generale dell'Ajax, ai microfoni di 'Rai Sport' s'è brevemente soffermato sul futuro di Matthjis De Ligt, difensore centrale classe '99 che piace a tutte le big europee: "Se De Ligt va alla Juventus? Dico che in Italia c'è solo la Juventus, ma non so se potrebbe andare a Torino".