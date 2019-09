© foto di Insidefoto/Image Sport

"Sereno, De Ligt. Platini e Nedved cominciarono anche peggio". Tuttosport oggi in edicola dedica un pezzo all'inizio stentato alla Juventus di Matthijs de Ligt, ventenne preso in estate dai bianconeri per 75 milioni di euro dall'Ajax. Da chi lo stronca a chi lo boccia già, dopo due partite, Tuttosport ripercorre quelli che erano i giduizi che nel gennaio del 1983 i presidenti degli Juventus club davanti su Platini e Boniek. "Se credono di fare le signorine per salvare le caviglie e beccare un sacco di milioni, possono tornare in patria". Su Le Roi. "Non potrà mai giocare in Italia".