De Ligt: "Non penso a critiche social. Mi sorprendono, non sto giocando"

In Olanda fa discutere il ruolo marginale fin qui avuto da Matthijs De Ligt nella Juventus. Nel corso dell'intervista rilasciata a De Telegraaf, il difensore ha così risposto sull'argomento: "Non mi influenza cosa scrive la gente sui social, anche se le critiche un po' mi sorprendono visto che non sto giocando. Il mio ruolo di secondo piano fa parte del processo di inserimento di un ragazzo che firma con un club europeo di alto livello".