© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La panchina all'esordio in campionato di Matthijs de Ligt sta facendo scalpore in Olanda, preoccupando non poco anche il ct della Nazionale Orange, Ronald Koeman. Queste le sue dichiarazioni in merito durante la trasmissione televisiva Studio Voetbal: "Matthijs ha lasciato l'Ajax per moltissimi soldi, quindi presumo che presto giocherà. Se però ad ottobre la cosa non dovesse cambiare, allora comincerei a pensare che il mio difensore forse non ha il ritmo di gioco. Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha detto che deve ancora adeguarsi alla maniera di giocare e di difendere della Juventus. Quindi forse ci vorrà più tempo del previsto. Ma naturalmente non posso aspettare a lungo", le parole del ct olandese sul nuovo acquisto bianconero.