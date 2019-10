De Ligt: "Qualcuno dice che sono grasso? Sempre la solita storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso delle dichiarazioni dal ritiro dell'Olanda, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato anche delle voci sulla sua situazione fisica e sulla presunta dieta che Sarri gli avrebbe imposto: "Sempre la solita storia (ride, ndr). Ma non sono sorpreso. A volte mi domando perché succede ancora. Per me quando sono uscite quelle voci stavo giocando bene, ma evidentemente non abbastanza. Comunque sono solo opinioni, io so autonomamente se sto facendo bene o male".