De Ligt, Raiola e una clausola per avere il coltello dalla parte del manico

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt è un acquisto incredibile. Non solo perché è stato con il connazionale Van Dijk il miglior difensore dell'ultima Champions, non solo perché a 19 anni diventa tra i difensori più pagati al mondo ma anche perché, con questo trasferimento dall'Ajax alla Juventus per 75 milioni di euro, diventa il classe '99 più pagato al mondo. Otto milioni di euro di parte fissa più ricchi bonus, per uno stipendio che può arrivare fino a dodici milioni di euro.

Merito di Mino Raiola, che ha confezionato questa operazione senza tralasciare alcun particolare. Perché De Ligt ha scelto proprio la Juventus? I motivi sono diversi. Sicuramente perché la Juventus è una delle squadre più forti d'Europa, perché a Torino c'è un certo Cristiano Ronaldo che ha aiutato nell'opera di convincimento. Poi perché i bianconeri hanno garantito uno stipendio che non hanno messo sul piatto le altre, ma anche per una clausola rescissoria che la Juventus ha accettato di inserire a differenza degli altri club. Che non la volevano in alcun modo o a condizioni molto diverse da quelle concordate coi bianconeri.

Centoventicinque milioni di euro. La clausola presente nel contratto che De Ligt firmerà questa settimana è questa qui. E' la base, perché la cifra potrà aumentare a seconda dei trofei che il difensore olandese conquisterà nella sua avventura bianconera. Ma è una clausola non proibitiva, che non toglie De Ligt dal mercato per dieci stagioni.

Ovviamente, se l'ormai ex capitano dell'Ajax deciderà di diventare una bandiera della Juventus potrà farlo: è nelle sue facoltà. Ma avere una clausola di questi tipo gli permetterà nei prossimi anni di rinegoziare il contratto in caso di offerte ancor più importanti. O, magari, di andare via per una cifra altissima ma non insostenibile vista l'impennata di prezzi degli ultimi anni.

Insomma, con questo accordo in futuro tutto sarà possibile: perché De Ligt ha tutto per diventare il miglior difensore d'Europa e dare al calciatore la possibilità di avere il coltello dalla parte del manico per le decisioni che verranno è stato senza dubbio importante per convincerlo ad accettare la Juventus come sua nuova squadra.