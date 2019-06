De Ligt rivela: "CR7 ieri mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juventus"

© foto di Imago/Image Sport

Interessante retroscena di mercato, quello raccontato da Matthijs de Ligt dopo la sconfitta della sua Olanda nella finale di Nations League contro il Portogallo: "A fine partita Cristiano Ronaldo mi si è avvicinato e mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juventus - ha rivelato il giovane e talentoso difensore dell'Ajax in zona mista -. Ero un po’ scioccato da questa domanda, per questo mi sono messo a ridere. Non gli ho risposto niente perché ero concentrato sulla sconfitta, all’inizio non avevo neanche capito. Futuro? Non so ancora dove andrò. Per ora penso alle vacanze e a riposarmi, poi vedremo".