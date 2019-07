De Ligt: "Scartato da un club perché mio padre è grasso? Ridicolo"

Intervistato da Voetbal International, il nuovo centrale della Juventus Matthijs de Ligt ha smentito alcune delle curiose voci uscite prima e dopo il suo addio all'Ajax: "Manchester United? Ogni giorno in questi mesi veniva fuori qualcosa di nuovo in chiave mercato. All’improvviso è uscita anche la notizia secondo la quale un certo club non mi avrebbe acquistato perché mio padre è troppo grasso (e il giocatore avrebbe avuto quindi la stessa tendenza, ndr). Andiamo...".

Il no al Paris Saint-Germain?

"I soldi non hanno avuto alcun ruolo nella mia scelta. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non è mai stato il denaro a spingermi. Ognuno ha il diritto di avere la sua opinione e io lo rispetto, ma sono state dette alcune cose con troppa facilità".

Raiola?

"Ha molta esperienza. In Olanda non tutti hanno un’immagine positiva di lui, ma questo non vale per me. Se chiedete a tutti i suoi giocatori se siano soddisfatti del suo lavoro o meno, riceverete solo risposte affermative. Questo è ciò che conta, non mi interessa ciò che dicono gli altri, ma ciò che è meglio per me".