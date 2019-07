© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt non è stato convocato per il ritiro in Austria dell'Ajax. La notizia era nell'aria già da qualche giorno, adesso però è anche ufficiale. Arriva così l'ennesimo indizio sul futuro sempre più lontano da Amsterdam e allo stesso tempo più vicino a Torino del giovane e talentoso difensore olandese, ormai prossimo a vestire la maglia della Juventus in Serie A.

Questo il tweet dei lancieri: