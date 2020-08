De Ligt si opera, e ora? Pirlo riflette sulla difesa per le sue prime in bianconero

Matthijs de Ligt si è operato ieri al Salvator Mundi di Roma. Tre mesi out dopo l'intervento alla spalla, l'operazione è andata bene ma il giocatore non sarà a disposizione di Andrea Pirlo almeno fino a novembre. Così Il Corriere dello Sport si chiede chi sarà il partner di Bonucci a inizio stagione, con Chiellini non al top, Demiral rientrato dall'infortunio al crociato, Rugani in uscita e i dubbi sul futuro di Romero.