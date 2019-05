© foto di Imago/Image Sport

Il capitano dell'Ajax Matthijs De Ligt, obiettivo di mercato fra le altre di Juventus, Barcellona e PSG, ha parlato a NOS del suo futuro: "Se è vero che sogno il Barcellona? No, non ho un club dei sogni che non sia l'Ajax. L'unico sogno che avevo era giocare per l'Ajax. So che ci sono tanti interessi per me, ma non escludo di restare. A me si sono interessati tanti club, ma fin tanto che sarò sotto contratto con l'Ajax, giocherò per l'Ajax".

Su quali presupposti effettuerò la scelta? "La decisione sarà presa considerando il meglio per la mia carriera. Dove posso crescere maggiormente? Dove avrò la possibilità di giocare? Su queste domande prenderò la mia decisione. Non so ancora quando succederà, ma sicuramente voglio iniziare il ritiro estivo con quella che sarà la mia squadra, che sia l'Ajax o veramente una nuova società".