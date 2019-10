De Ligt: "Titolare alla Juve all'improvviso. Per me è una grande sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato dal ritiro della Nazionale olandese del suo avvio di stagione alla Juventus, come riportato da nu.nl: "La lezione più importante che ho imparato alla Juventus fino ad oggi è che serve avere fiducia. All'inizio ero concentrato soprattutto sul non commettere errori, una cosa da non fare assolutamente. Nelle prime settimane pensavo troppo a quest'aspetto. Dopo la partita contro l'Atletico ho cercato di riprendermi, di tornare a stare in campo di nuovo con fiducia. Poi qualcosa può sempre andare storto, ma sono certo che le cose andranno meglio. Da quel momento infatti il rendimento è migliorato. Le critiche dopo la gara con l'Inter? Le critiche fanno parte del gioco. Sfortunatamente questa è la vita dei difensori. Ovviamente non avrei voluto fare fallo da rigore, ma alla fine abbiamo vinto e quello è ciò che conta. La chiamata con l'Olanda? Ora mi sento diverso rispetto all'ultima convocazione, quando avevo giocato solo una gara con la Juventus. Dopo la gara con l'Estonia invece ho giocato bene, anche se so che posso ancora migliorare. Sarri mi ha messo a dieta? (Ride, ndr) Sempre la solita storia. Ma non sono sorpreso. A volte mi domando perché succede ancora. Per me quando sono uscite quelle voci stavo giocando bene, ma evidentemente non abbastanza. Comunque sono solo opinioni, io so autonomamente se sto facendo bene o male. Sarri che mi ha definito 'fenomenale' ma che vuole di più da me? Lo capisco. Ogni giocatore che arriva in una squadra dovrebbe avere il tempo per ambientarsi. La Juventus aveva già due meravigliosi difensori come Chiellini e Bonucci. L'idea era inserirmi piano piano, gradualmente, invece sono stato mandato in campo immediatamente (per l'infortunio di Chiellini). E per me è una grande sfida".