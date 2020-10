De Luca: "Se il Napoli fosse andato a Torino avremmo conquistato i titoli del New York Times"

Durissimo attacco del Governatore della Campania Vincenzo De Luca al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il presidente di Regione ha spiegato i motivi che hanno spinto l'ASL a non far partire il Napoli per Torino la scorsa settimana: Capisco che il mondo del calcio coinvolge tanti grandi interessi economici. Ma deve essere un punto limite, oltre il quale lo sport non è più sport. Allora non parlate più di valori sportivi, chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport. E' una precisazione doverosa visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle ASL e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. C'è già stata l'esperienza del Genoa. Immaginate se il Napoli avesse fatto lo stesso: andiamo lì, giochiamo e poi magari una settimana dopo Ronaldo positivo. Avremmo conquistato i titoli del New York Times".