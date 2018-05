De Magistris replica a De Laurentiis: "Spero sia stato un colpo di sole"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

L'attacco da parte di Aurelio De Laurentiis oggi in conferenza (Clicca qui per la conferenza stampa integrale) non è passato inosservato dalle parti di Palazzo San Giacomo. Questa la replica del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riportata da Tuttonapoli.net: "Ogni volta che non sa cosa dire il presidente De Laurentiis esercita l'insulto verbale nei confronti nostri. E questo spiace davvero perché riteniamo che in questo momento la città di tutto abbia bisogno, tranne che del rancore, della volontà di dividere e di non contribuire a portare a casa risultati storici per la città. Proprio mentre il presidente esterna, stiamo portando a casa un risultato che la città non aveva mai ottenuto, ossia un finanziamento che consentirà di far tornare il San Paolo nello splendore che merita, completamente ristrutturato, con soldi e tempi certi, senza che questo crei difficoltà alla squadra o nocumento ai tifosi. Si farà in modo che non ci siano difficoltà. Se qualcuno ha altri binari noi non ne abbiamo e si perderà questo finanziamento. Il presidente afferma anche diverse cose dal contenuto diffamatorio. In questo momento non ne parlo, è materia giudiziaria, i concerti non c’entrano, è un unico concerto del 7 giugno per Pino Daniele che non incide sui lavori e non c’entra mio fratello. Continueremo nella nostra azione perché amiamo la città ed il San Paolo e non possiamo vederlo così. Non dico che ci saremmo aspettati l’applauso, ma che domani almeno leggeremo le scuse del presidente e che si sia trattato solo di un colpo di sole".