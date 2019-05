De Marco: "Rocchi in finale di Champions possibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea De Marco, ex arbitro, ospite di MC Sport 'Live Show':

L'espulsione e le 3 giornate a Paquetà?

"2 giornate sono per il gesto che non avrebbe dovuto fare, l'altra per l'ammonizione".

Il rigore concesso al Napoli ha scatenato le ire del Cagliari...

"Immaginiamo in una partita di un altro tipo cosa sarebbe potuto succedere. Rizzoli ha parlato dell'uso di una tecnologia 3D, ma dovrebbe essere anche fatta vedere in tv. Io non ne avevo mai sentito parlare, se c'è ben venga, ma deve essere sempre usata per avere uniformità di giudizio".

Rizzoli però si è fatto sentire subito...

"Era presente a una trasmissione sportiva, altrimenti l'AIA non ha mai fatto comunicazioni. Secondo me ci vorrebbe l'ufficio stampa che si prenda il compito di spiegare certe situazioni. Serve una voce ufficiale per chiarire, sia nel bene che nel male".

Non ci sono arbitri italiani nelle semifinali europee, ci dobbiamo aspettare una sorpresa in finale?

"Non c'è neanche alcun Var italiano. Sicuramente Rocchi arbitrerà una delle due finali, gli auguri di fare quella di Champions. Sarebbe giusto per la sua carriera, sarebbe l'ultima occasione di mettere la ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria. L'altro nome è quello di Skomina".