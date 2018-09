De Paul a caccia del 3. Proprio contro la squadra che voleva acquistarlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una sfida particolare quella che fra pochi minuti vivrà Rodrigo De Paul. Il talento argentino dell'Udinese in estate era uno dei primi nomi sulla lista del dg viola Pantaleo Corvino, ma la scarsa voglia di privarsene dei bianconeri ha fatto sfumare l'operazione. Nonostante il giocatore vedesse di buon occhio un trasferimento in riva all'Arno. Alla fine l'ex Valencia è rimasto in Friuli e si è messo al servizio di Velazquez senza alcun tipo di polemica. Anzi: nelle prime due sfide di campionato ha segnato 2 gol decisivi ai fini dei risultati. E chissà che questa sera non abbia intenzione di 'punire' anche la squadra che avrebbe fatto carte false per il suo cartellino.