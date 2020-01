De Paul ancora a segno, Ekong guida la difesa friulana: i voti di TMW

© foto di Federico Gaetano

Musso 7 - Dalle sue parti non si passa. Una saracinesca insuperabile, ancora una volta decisiva con le sue parate. L'argentino conferma di essere tra i migliori della Serie A.

Becao 6,5 - Schierato un po' a sorpresa, il difensore brasiliano chiude il girone d'andata come lo aveva cominciato, con una grande prestazione. In mezzo, però, ci sono state tante prestazioni non all'altezza: deve essere più continuo.

Troost-Ekong 6,5 - Guida la difesa con personalità e grande attenzione. Dalle sue parti non si passa, infatti Caputo gira al largo alla ricerca di palloni giocabili.

Nuytinck 6,5 - Nel finale evita a Traoré di riaprire i giochi deviando a corpo morto la conclusione dell'ex Empoli. Sempre puntuale e preciso in impostazione.

Larsen 6 - Qualche cross sbagliato di troppo ma grande corsa e buon lavoro in fase difensiva, prima su Djuricic e poi su Boga.

De Paul 7 - Corona l'ennesima grande partita con una rete nel finale. È la terza consecutiva, merito anche della nuova posizione in campo. L'Udinese vuole tenerselo stretto, ma il mercato è imprevedibile.

Mandragora 6,5 - Prestazione di grande sostanza del centrocampista italiano, sempre molto presente in tutte le zone del campo. Suo l'assist vincente per Okaka, sfiora anche la rete. (Dal 75' ZJajalo s.v.).

Fofana 7 - Due assist per il centrocampista, il vero cuore pulsante dell'Udinese. Non a caso, quando il livello delle sue prestazioni è salito, i friulani sono tornati a raccogliere punti.

Sema 6,5 - Spinta costante sulla corsia mancina, ma non sfigura neanche in fase difensiva. Ottima prova, con la ciliegina del gol del 2-0.

Okaka 7 - Lotta contro tutta la difesa ospite, è un punto di riferimento importante per tutta la squadra. Nel primo tempo segna e trascina, nella ripresa cala un po' ma si merita comunque la standing ovation. (Dall'85' Teodorczyk s.v.).

Lasagna 5,5 - Ha un paio di occasioni per colpire, ma gli manca la lucidità necessaria per punire Consigli. (Dal 62' Pussetto 6 - Partecipa alla vittoria aprendo spazi importanti in contropiede).