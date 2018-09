De Paul ancora a segno. L'argentino rinato grazie alla cura Velazquez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La cura Julio Velazquez sembra aver già portato i frutti sperati in casa friulana. Sono tanti i giocatori dell'Udinese che sono rinati dopo l'ultima annata piuttosto deludente: da Fofana a Nuytinck, fino a Behrami e Scuffet. Il calciatore che ha tratto maggior beneficio dai nuovi dettami tattici, però, sembra essere Rodrigo De Paul. La terza stagione in Serie A può essere quella della definitiva consacrazione per un talento che non si è ancora espresso al massimo delle proprie potenzialità. I numeri degli scorsi campionati raccontano un rendimento altalenante e pochi gol, solo otto equamente divisi. La rete realizzata nel primo tempo contro il Torino è già la terza nelle prime quattro giornate: il folletto di Sarandi è il trascinatore assoluto di una squadra che ha voglia di stupire.