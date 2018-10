De Paul: "Che bello essere in nazionale, è durissima. Se fa fatica Icardi..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stasera l'Udinese sfiderà la Juventus e contro ci saranno anche Rodrigo de Paul e Paulo Dybala, due vecchi amici che si ritroveranno anche in nazionale, visto che il numero 10 dei friuliani è stato convocato per la prima volta e ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Sarà un piacere ritrovare Paulo, ci conoscemmo a Palermo, quando facevo i documenti per la carta d’identità. Siamo sempre rimasti in contatto. Nazionale? Ho lavorato dal primo giorno per questo sogno. Ce l’ho fatta. La sera in cui l’ho saputo avevamo giocato e perso in casa con la Lazio. Non ho dormito per la gioia. E’ la cosa più bella della mia vita calcistica. E’ durissima arrivarci. Se ha fatto fatica uno come Mauro Icardi che ha fatto 29 gol in A ed era capocannoniere, si immagini quanta devo farne io".