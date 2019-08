De Paul-Fiorentina, l'argentino ha detto sì: serve la quadra con l'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Rodrigo De Paul per la Fiorentina. I viola hanno in mentre un'offerta in prestito oneroso con obbligo di riscatto per convincere l'Udinese, garantendo ai friulani anche una percentuale sulla futura rivendita e dei bonus ad obiettivo per incrementare, dilazionandolo, il totale. De Paul, per il quale è pronto un ingaggio da 750mila euro all'anno, ha già dato l'ok alla partenza dall'Udinese.