Fonte: mondoudinese.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo de Paul ha parlato dal ritiro della Nazionale argentina: "Sono felice che il mercato sia finalmente finito, sono girate troppe voci in questi mesi. Sono contento di essere rimasto, la società ha fatto di tutto per trattenermi e ha respinto anche le offerte ricevute. Udine è come la mia seconda casa e grazie al club ho conquistato anche la Nazionale. Ora voglio soltanto continuare a dare il meglio di me, lavorando sempre più sodo giorno dopo giorno".